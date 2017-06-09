Аваков заявил, что только полицейские могут применять силу на Украине

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Аваков заявил, что только полицейские могут применять силу на Украине

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Полиция в Киеве. Фото: © РИА Новости

Об этом украинский министр заявил во время открытия нового сервисного центра МВД в Одессе.

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, кто в Незалежной имеет полное право применять силу. По его словам, это могут делать только сотрудники полиции.

— Мы не допускаем никакой другой силовой структуры в рамках страны, которая может применять силу. В это время на улицах нашей страны только национальная полиция может представлять государство в принудительных функциях, — заявил Аваков во время открытия сервисного центра МВД в Одессе.

Украинский министр добавил, что ни у кого больше, кроме полицейских, таких прав нет. Ни у общественных активистов, ни у каких-либо муниципальных служб таких полномочий нет, добавил Аваков.

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