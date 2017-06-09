В ВФЛА прокомментировали запрет демонстрировать спортсменам цвета флага РФ

По мнению члена президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики Михаила Бутова, есть много способов подчеркнуть свою принадлежность к России.

Член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов прокомментировал Лайфу запрет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в отношении российский легкоатлетов демонстрировать цвета национального триколора. Это касается спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом. Отныне им запрещено одеваться и даже красить ногти на соревнованиях в цвета флага РФ, так как, по мнению IAAF, это неуместно.

— Есть много способов, каким образом можно идентифицировать свою принадлежность к стране. Рекомендуют этого не делать, поскольку речь идёт об отстранении федерации, — заявил Бутов. — Любая подобная попытка — некое противление этому, и рассматривать они это будут именно так.

Ранее Лайф сообщал, что в президиуме ВФЛА обрадовались выступлению атлетов из РФ под нейтральным флагом.