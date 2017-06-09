"Ты же хочешь, чтобы мама жила?". Админ "группы смерти" вымогал у детей деньги

Одним из первых заданий смертельной онлайн-игры был перевод крупной суммы на банковскую карту куратора.

В распоряжении Лайфа оказались скрины переписки задержанного в Москве администратора "группы смерти" с одной из его потенциальных жертв. Оказалось, что злоумышленник, у которого было свыше 30 "подопечных" в смертельной онлайн-игре, попутно успевал наживаться на несовершеннолетних. Так, одним из первых заданий у алчного куратора был перевод денег на его банковскую карту.

Когда подопечные не соглашались пойти на это условие, администратор шёл на открытые угрозы и шантаж. В некоторых случаях преступник даже заявлял подростку, что расправится с его родителями, если денег не будет.

Скольких участников "группы смерти" ему удалось таким образом развести, пока неизвестно.

Напомним, 26-летнего жителя столицы задержали накануне по подозрению в доведении до суицида девочки-подростка. Он уже признался, что давал подросткам виртуальные задания, чтобы те в конечном итоге причинили себе серьёзный вред или покончили с собой.

Во время обысков у него изъяли пять телефонов, планшетный компьютер и несколько сим-карт.