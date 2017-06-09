Мать судится со школой, где её сына заставляли поклясться в верности флагу США

Учительница предложила ребёнку уехать из страны, когда он заявил, что негативно относится к американским властям.

Джейми Портер подала в суд на сотрудников одной из школ в штате Индиана после того, как её ребёнка заставляли поклясться в верности американскому флагу, сообщает Daily Mail.

Как отмечается, мальчик молча сидел во время того, как его одноклассники произносили клятву верности своей стране. Когда ребёнка спросили, почему он не принимает участия, он ответил, что выступает таким образом против американского правительства, которое кажется ему расистским.

Учительница сказала, что мальчику в таком случае следует уехать из страны, и отвела ребёнка в кабинет директора. Джейми Портер, узнав от ребёнка об инциденте, подала в суд на учительницу и на директора.