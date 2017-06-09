Тереза Мэй получила согласие королевы сформировать новое правительство

По словам премьер-министра, новое правительство будет строить страну, в которой будут учтены интересы всех общин.

Королева Великобритании Елизавета Вторая дала своё согласие премьер-министру страны Терезе Мэй на формирование нового правительства. Об этом Мэй заявила во время выступления на Даунинг-стрит.

— Я только что была у королевы, я сформирую правительство, — сказала она.

Помимо этого, Мэй заявила, что при формировании нового кабмина она планирует объединить в палате общин Консервативную и Юнионистскую партии (политическая партия, действующая в Северной Ирландии. — Прим. Лайфа), что обеспечит в стране определённость.

— Наши партии за последние многие годы наладили прочное сотрудничество, что даёт мне уверенность, что мы продолжим работать вместе в интересах всего Соединённого Королевства, — отметила премьер.

Также Мэй подчеркнула, что намерена создать правительство, которое в ближайшие пять лет будет строить страну, где будут учтены интересы каждой общины.

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Великобритании переизбрана в парламент, однако Консервативная партия, лидером которой она является, лишились абсолютного большинства.

Напомним, что в Великобритании состоялись парламентские выборы, в ходе которых ни одна из партий не получила абсолютного большинства мест в палате общин. Лидер партии лейбористов Джереми Корбин предложил Терезе Мэй уйти в отставку. На фоне этих событий курс фунта начал снижаться.