Чиновники Кинешмы довели до слёз пенсионерку, у которой нет денег на ремонт дома

80-летней женщине угрожали штрафом в 20 тысяч рублей, если до 15 июня она не отремонтирует фасад здания.

Пенсионерке из Кинешмы, которую довела до слёз администрация города, помог местный предприниматель. У женщины, получающей пенсию в 16 тысяч рублей, не было денег на ремонт дома, который предписали сделать местные чиновники. Об этом сообщает паблик Mash.

В честь праздничного шествия на День города собственников домов на центральных улицах Кинешмы обязали отремонтировать фасады зданий до 15 июня, пригрозив штрафом в 20 тысяч.

80-летняя Лидия Белослудцева, живущая в одном из таких домов на Рылеевской улице, оценила свои силы и поняла, что не смогла бы уложиться в срок даже при наличии денег.

Пенсионерка потеряла покой и сон и записала видеообращение с просьбой о помощи. Не сдержав чувств, женщина расплакалась.

— Мне пришла бумага, надо фасад делать, до 15 июня. Я на первом этаже живу. Если я не сделаю ремонт, то мне 20 тысяч надо заплатить долг, штраф. Не знаю, что мне делать. Помогите мне, пожалуйста! Хотя бы написали бы пораньше. А то осталось совсем немного, — просила пожилая женщина. — А мне штраф пришлют 20 тысяч. Я получаю-то 16 тысяч. Вот как вот мне? Я не знаю... Я и так всё тут делаю сама, за всё плачу. Помогите, ради Христа!

На следующий день пенсионерке помогли. Обращение растрогало местного предпринимателя, и он отправил бригаду ремонтировать её дом.