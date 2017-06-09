Пятеро российских туристов пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Анталье

Согласно предварительной информации, авария произошла по вине водителя грузовика, врезавшегося в автобус.

Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Анталье, Турция, пострадали пятеро россиян.

— По поступившей от туроператора Kilit Global информации, 9 июня в районе 06:40 в Анталье в ДТП попал автобус компании TEZ Tour. В транспорте находилось 44 человека. Автобус направлялся из Аланьи в Демре, —сообщили в Генконсульстве России в Анталье.

Как отмечается, всего в результате аварии пострадало девять человек. Пятеро из них — россияне. Всех пострадавших увезли в больницу, а после оказания помощи их отправили в отели.