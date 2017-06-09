Президент Монголии по-русски рассказал Путину о хороших отношениях с РФ

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Президент Монголии по-русски рассказал Путину о хороших отношениях с РФ

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Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж во время встречи после заседания совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Цахиагийн Элбэгдорж отметил, что отношения между государствами являются важнейшим вопросом для Монголии в международной повестке.

Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж по-русски рассказал Владимиру Путину об отношениях между государствами, сообщает РИА "Новости".

— С Россией хорошие отношения, из России хорошие инвестиции, — сказал монгольский лидер на встрече с российским президентом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Помимо этого, Элбэгдорж отметил, что отношения Улан-Батора с Москвой являются наиболее приоритетным вопросом для Монголии в международной повестке.

В 2016 году в рамках саммита ШОС Россия, Китай и Монголия создали экономический коридор.

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