Генштаб ВС РФ: Гражданская война в Сирии фактически остановлена

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Генштаб ВС РФ: Гражданская война в Сирии фактически остановлена

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Фото: ©REUTERS/RODI SAID

По словам генерал-полковника Рудского, мирное население возвращается в освобождённые города.

Начальник Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что в Сирии фактически остановлена гражданская война. По его словам, ситуация изменилась в лучшую сторону после того, как в Астане подписали меморандум о создании зон деэскалации конфликта в САР.

— Фактически остановлена гражданская война в Сирии. Кроме того, меморандум позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населённых пунктов, не занятых террористами, — отметил Сергей Рудской.

Генерал-полковник также добавил, что в освобождённые города и населённые пункты уже возвращаются мирные жители. Там уже восстанавливают не только дороги, но и домашние хозяйства и объекты энергоснабжения.

Как ранее сообщалось, меморандум предполагал, что в четырёх зонах деэскалации должны прекратиться любые столкновения между правительственными войсками и вооружёнными группировками.

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