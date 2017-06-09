В Китае школьник вонзил звезду ниндзя в голову одноклассницы

В школе китайской провинции Чжэцзян ученик случайно попал в голову одноклассницы сюрикеном. Мальчик играл на улице и запустил "игрушкой" в открытое окно кабинета, где занималась 11-летняя Венвен. Сюрикен застрял в черепе девочки на два сантиметра, сообщает Daily Mail.
Врачи проводили операцию по извлечению "игрушки" в течение часа.
— Эта звезда ниндзя сделана из металла и определённо не предназначена для детей, — заявил один из хирургов.
Операция прошла успешно, и сейчас здоровью школьницы ничего не угрожает.
Сюрикены очень популярны в школе пострадавшей девочки. Они продаются на Taobao и классифицируются как игрушки для детей.
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