В Генштабе РФ заявили, что действия коалиции мешают разгрому ИГИЛ в Сирии

Генерал-полковник Рудской привёл пример, как авиация наносит удары по правительственным войскам.

Действия международной коалиции во главе с США мешают разгрому боевиков ИГИЛ* в Сирии, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

— Пока мы видим, что действия коалиции только мешают разгрому правительственными войсками группировок ИГИЛ, — заявил генерал-полковник.

Рудской привёл пример, как авиация коалиции наносит удары по правительственным войскам и выпускает боевиков из окружения.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.