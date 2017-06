В голове американца обнаружили кисту, которая сплющила половину его мозга

Несмотря на проведённую операцию, в ходе которой из кисты выкачали жидкость, её размер не изменился.

У 27-летнего жителя американского штата Вайоминг обнаружили в мозге огромную арахноидальную кисту, которая из-за своих размеров сплющила правое полушарие головного мозга мужчины, сообщает издание The New England Journal of Medicine.

Размер опухоли составляет 2,3 на 16,5 на 7,9 сантиметра, и, по данным врачей, подобные кисты являются крайне редким явлением. Рост образования вызвал смещение височной доли и срединных структур головного мозга.

Несмотря на хирургическое вмешательство, в ходе которого врачи выкачали из кисты жидкость, её размер не изменился и мужчина продолжает испытывать головные боли. Пациенту назначена противосудорожная терапия.

Арахноидальная киста — доброкачественное образование в мозге. Обычно такая опухоль является врождённой. Кроме того, она не растёт и является бессимптомной в том случае, если не достигает больших размеров.