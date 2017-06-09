ВС Сирии столкнулись с противодействием авиации коалиции США, наступая на юге

Проправительственным силам САР выдвинули ультимативные требования не приближаться к позициям "Новой сирийской армии".

В ходе наступления на юге Вооружённые силы Сирии столкнулись с противодействием авиации коалиции во главе с США. Об этом заявил генерал-полковник Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в САР.

— Американцы абсолютно безосновательно выдвинули сирийской армии ультимативные требования не приближаться к позициям так называемой Новой сирийской армии, — рассказал Суворкин. — Свои действия они мотивируют абсурдными утверждениями, что правительственные войска создают угрозу для американских баз и лагерей по подготовке боевиков оппозиции на юге Сирии.

Ранее Лайф писал о третьем ударе коалиции США по проправительственным силам САР в районе Ат-Танфа. Также был сбит беспилотник с боеприпасами.