"Ваш котик лишний". В Госдуме хотят ограничить количество животных в квартире

Кроме того, могут запретить использование стимуляторов или успокоительных для питомцев в коммерческих целях.

Зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов сообщил, что второе чтение законопроекта об ограничении животных в квартире запланировано на 14 июня. В первом чтении он был принят ещё в 2011-м.

— Должен быть на животных установлен норматив по площади, который необходим ему для нормальных условий содержания. Он позволит определить предельную численность животных, которых человек сможет содержать в своём жилом помещении, — отметил Панов.

Законопроект рассматривается для того, чтобы обеспечить домашним животным надлежащие условия содержания. Также при помощи такого закона могут быть урегулированы конфликты между соседями.

Кроме того, планируется запретить использование в отношении животных, которые будут участвовать в культурно-массовых мероприятиях, стимуляторов в коммерческих целях.