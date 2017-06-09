Сбежавшая с выставки в Дании корова ранила четверых детей

Две девочки, одной из которых животное наступило на голову, а другой на грудь, госпитализированы.

Сегодня в датском городе Оденсе с выставки сбежала корова, которая ранила шестерых человек, четверо из которых — дети, сообщает Star Tribune. В результате инцидента две девочки госпитализированы: 11-месячной малышке корова наступила на голову, а двухлетней — на грудь.

Пытаясь убежать от животного, один ребёнок сломал ногу и ещё один отделался синяками. Среди пострадавших также 50-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Инцидент произошёл на ежегодной выставке крупного рогатого скота в 170 километрах от Копенгагена.