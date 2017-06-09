В США малыш приложил невероятные усилия, чтобы помочь родителям помыть посуду

Клинт Каллахан из Нью-Джерси опубликовал в "Инстаграме" видео, на котором его маленький сын Майлс моет посуду, вися на животе. Об этом пишет издание Daily Mail.
— Никогда не бывает слишком рано, чтобы учить своего ребёнка убирать за собой, и мне всё равно, что его ноги не достают до пола, это воскресенье — время уборки, — подписал пост отец трёхлетнего малыша.
На видео Клинт спрашивает у сына, что он делает. Ребёнок отвечает, что моет чашку.
Пользователи Сети отметили, что малыш не только силён, но и обладает высоким интеллектом, раз придумал такой способ помочь родителям.
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