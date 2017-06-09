В США малыш приложил невероятные усилия, чтобы помочь родителям помыть посуду

Трёхлетний мальчик, несмотря на то что не достаёт до раковины, нашёл способ удивить отца.

Клинт Каллахан из Нью-Джерси опубликовал в "Инстаграме" видео, на котором его маленький сын Майлс моет посуду, вися на животе. Об этом пишет издание Daily Mail.

It's never too early to teach your kids to clean up after themselves I don't care his feet can't touch the ground it's Sunday clean up BOY #milesstonecallahan @laurincallahan Публикация от Ctc (@papaclint2323) Июн 4 2017 в 10:22 PDT

— Никогда не бывает слишком рано, чтобы учить своего ребёнка убирать за собой, и мне всё равно, что его ноги не достают до пола, это воскресенье — время уборки, — подписал пост отец трёхлетнего малыша.

На видео Клинт спрашивает у сына, что он делает. Ребёнок отвечает, что моет чашку.

Пользователи Сети отметили, что малыш не только силён, но и обладает высоким интеллектом, раз придумал такой способ помочь родителям.