В США малыш приложил невероятные усилия, чтобы помочь родителям помыть посуду

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В США малыш приложил невероятные усилия, чтобы помочь родителям помыть посуду

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Фото: Instagram

Трёхлетний мальчик, несмотря на то что не достаёт до раковины, нашёл способ удивить отца.

Клинт Каллахан из Нью-Джерси опубликовал в "Инстаграме" видео, на котором его маленький сын Майлс моет посуду, вися на животе. Об этом пишет издание Daily Mail.

— Никогда не бывает слишком рано, чтобы учить своего ребёнка убирать за собой, и мне всё равно, что его ноги не достают до пола, это воскресенье — время уборки, — подписал пост отец трёхлетнего малыша.

На видео Клинт спрашивает у сына, что он делает. Ребёнок отвечает, что моет чашку.

Пользователи Сети отметили, что малыш не только силён, но и обладает высоким интеллектом, раз придумал такой способ помочь родителям.

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