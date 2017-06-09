Норвежский террорист Брейвик сменил имя и фамилию

Теперь мужчину, повинного в смерти 77 человек в июле 2011 года, зовут Фьотольф Хансен.

Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик официально сменил свои имя и фамилию, передаёт Verdens Gang. Эту информацию также подтвердил адвокат боевика, но не уточнил причину такого решения своего подзащитного.

Напомним, Брейвик был приговорён к 21 году тюремного заключения за убийство в 2011 году восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодёжном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утёйа. Кроме того, он взорвал бомбу в правительственном квартале норвежской столицы.