Mars отзывает партию популярных конфет и батончиков из-за сальмонеллы

Заражение этими микроорганизмами вызывает у человека кишечную инфекцию, которая может протекать достаточно тяжело.

Компания Mars отзывает партию популярных в Европе шоколадных изделий из-за возможного присутствия сальмонеллы. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на представителей шоколадного гиганта.

Издание "Утро.ру" уточняет, что речь идёт о 200-граммовых плитках шоколада Galaxy Milk и упаковках мини-батончиков Maltesersr Teasers и Malteaser Minstrels со сроком годности до 6 мая 2018 года и до 13 мая 2018 года.

— Мы тесно сотрудничаем как со специальными органами, которые отвечают за безопасность пищевых продуктов, так и с нашими клиентами, чтобы гарантировать, что продукция из указанных партий больше недоступна для продажи, — заявил представитель компании Mars.

Кроме того, компания проводит внутреннюю проверку, чтобы выяснить, на каком из этапов производства произошло заражение.

Отметим, бактерии рода сальмонелл достаточно долго сохраняются во внешней среде: в воде — до пяти месяцев, в молоке — до 20 дней, в сливочном масле — до четырёх месяцев, а в почве — больше года.

Заражение этими микроорганизмами провоцирует у человека симптомы специфической кишечной инфекции под названием сальмонеллёз.