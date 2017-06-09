Две "Лады" попали в топ-3 самых продаваемых автомобилей в России

Автомобили Lada Granta и Lada Vesta заняли почётное второе и третье место соответственно.

Два автомобиля отечественного автопрома попали в рейтинг самых продаваемых легковых машин в России за май. Список был составлен Ассоциацией европейского бизнеса.

Так, на первым месте оказался автомобиль KIA Rio. Всего за прошедший месяц было продано восемь тысяч машин. Далее в рейтинге идёт Lada Granta. Обладателями этой машины в России стали 7 324 человека. Что касается Lada Vesta, которая заняла третье место, то тут раскупили 6 556 машин.

Стоит отметить, что две модели Hyundai также попали в первую пятёрку: на четвёртом месте по продажам оказался Solaris, а на пятом — Creta.