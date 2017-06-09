Два малыша спасли родителей-наркоманов от смерти из-за передозировки героином

Соседка вызвала службу спасения, услышав из открытого окна крики маленьких детей.

В американском городе Аппер Дарби два ребёнка, одному из которых четыре, а другому едва исполнился год, спасли своих родителей от смерти из-за передозировки героином. Об этом сообщает информагентство AP со ссылкой на местную полицию.

Когда родители малышей заперлись в ванной и очень долго не выходили оттуда, дети открыли окно и начали звать на помощь. В этот момент их услышала соседка и вызвала службу спасения.

На место приехали скорая и полиция. Медики констатировали, что пара приняла слишком большую дозу героина.

Сейчас пару обвиняют в хранении наркотиков и жестоком обращении с детьми.