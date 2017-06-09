На свадьбу, как на войну. Молодожёны приехали в загс на броневике

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На свадьбу, как на войну. Молодожёны приехали в загс на броневике

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Владельца необычной машины оштрафовали на полторы тысячи рублей. Его наказали за неправильную парковку.

Молодожёны удивили жителей Смоленска, когда приехали к дворцу бракосочетания на бронированной разведывательно-дозорной машине. Как сообщает портал "Дни.ру", сначала невеста позирует на фоне броневика, а потом в белом платье пытается залезть в люк автомобиля. Примечательно, что девушка обута не в туфли, а удобные кроссовки.

Также отмечается, что владельца разведывательной машины оштрафовали на полторы тысячи рублей за неправильную парковку. Имя владельца броневика не сообщается.

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