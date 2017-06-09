"Мама". Женщина неадекватно отреагировала на первое слово малыша

На YouTube опубликовано видео, в котором ребёнок говорит своё первое слово. Но слишком эмоциональная реакция его мамы очень напугала малыша.

Ребёнок доедал свой завтрак, как вдруг сосредоточился и выдал: "Мама!" Родительница стала кричать от радости и, судя по звукам, прыгать. Эмоциональная реакция матери напугала малыша настолько, что он расплакался, сообщает Dni.ru.

В Сети реакцию мамы осудили. Пользователи называют малыша беднягой и говорят, что сами бы после такого никогда не произнесли слова "мама".