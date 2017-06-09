СМИ сообщили о сбоях в обслуживании пластиковых карт Сбербанка

В кредитной организации уточнили, что отказы проходят по всем каналам обслуживания, и порекомендовали пока воздержаться от выполнения операций.

Клиенты Сбербанка испытывают сложности при оплате пластиковыми картами, перестали работать POS-терминалы, сообщают "Ведомости". В кол-центре финансового учреждения изданию подтвердили, что есть сложности с работой карт "во всех каналах обслуживания".

Ряд СМИ также сообщил, что проблемы возникают с использованием карт организаций "Райффайзенбанк", "Юникредит банк", "Открытие" и "Промсвязьбанк".