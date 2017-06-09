"Аэрофлот" включили в топ-20 мировых авиакомпаний по пассажиропотоку

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"Аэрофлот" включили в топ-20 мировых авиакомпаний по пассажиропотоку

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Фото:© РИА Новости/Максим Блинов

Рейтинг составило авторитетное британское агентство OAG по состоянию на февраль 2017 года.

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вошла в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку. Составлением рейтинга занималось британское аналитическое агентство OAG.

Показатель предельного пассажиропотока эксперты организации высчитывают исходя из объёма провозных мощностей, который авиакомпания может реально обеспечить. В числе достоинств "Аэрофлота" также указано наличие самого молодого самолётного парка среди всех участников топ-20.

Британское издание Independent пишет, что теперь "Аэрофлот" стал частью авиационной премьер-лиги.

— Главная стратегическая цель "Аэрофлота", задекларированная в Стратегии развития 2011 года, — войти к 2025 году в топ-5 европейских и топ-20 глобальных авиаперевозчиков, — заявил замгендиректора компании по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари. Он отметил, что "Аэрофлот" сможет досрочно достичь своих целей.

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