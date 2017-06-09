Предотвративших второй взрыв в метро Петербурга сотрудников Росгвардии наградили

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Предотвративших второй взрыв в метро Петербурга сотрудников Росгвардии наградили

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Фото: ©РИА Новости/Виктор Виатрис

Старший инженер-сапёр группы отмечен орденом Мужества, инженеру-сапёру и взрывотехнику вручили медали "За отвагу".

Сотрудники ОМОН Росгвардии, которым 3 апреля удалось предотвратить второй взрыв в метро Петербурга, удостоились наград. Старший инженер-сапёр, который руководил группой, награждён орденом Мужества, инженеру-сапёру и взрывотехнику торжественно вручили медали "За отвагу". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

— Высоких наград за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, удостоены трое сотрудников ОМОН Росгвардии, 3 апреля этого года обезвредившие самодельное взрывное устройство на станции Петербургского метрополитена "Площадь Восстания" — тем самым предотвратившие второй взрыв в метро, — говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля в метро Петербурга прогремел взрыв, который был квалифицирован СКР как теракт. Его жертвами стали 15 человек, также погиб и сам смертник Акбарджон Джалилов. Спецслужбам удалось установить подозреваемого в организации теракта — им оказался 27-летний Аброр Азимов.

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