Аэропорт Манчестера эвакуирован из-за подозрительной сумки

Терминал № 2 аэропорта Манчестера был эвакуирован из-за брошенной сумки. Об этом сообщает Mirror.
Правоохранители устанавливают её владельца. Подробности произошедшего выясняются.
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