Аэропорт Манчестера эвакуирован из-за подозрительной сумки

Читайте также

Аэропорт Манчестера эвакуирован из-за подозрительной сумки

913

Фото: Mirror

Терминал № 2 аэропорта Манчестера был эвакуирован из-за брошенной сумки. Об этом сообщает Mirror.

Правоохранители устанавливают её владельца. Подробности произошедшего выясняются.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!