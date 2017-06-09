Гробница времен Александра Македонского обнаружена на севере Египта

Как отметили учёные, дату захоронения определяли по архитектурным элементам, характерным для эллинистического стиля.

Группа египетских археологов на средиземноморском побережье нашла древнюю гробницу, которая относится к периоду Александра Македонского — 356–323 годы до нашей эры. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу управления Министерства по делам древностей в регионе Западная Дельта профессора Мустафу Рашди.

— Относительно точное время строительства найденного захоронения было определено по архитектурным элементам, характерным для эллинистического стиля, а также по рисункам на керамических предметах в гробнице, — рассказал Рашди.

По его словам, усыпальница разделена на четыре просторных зала, причём местами барельефы сохранились в отличном состоянии. Стены покрыты письменами на древнегреческом языке. Как предполагается, это ритуальные тексты. Кроме того, в гробнице находились различные предметы быта и другие ценные артефакты.