Боб Джек предложил Панину роль в гей-пародии на "Бригаду"

Эпатажный актёр обещал подумать, хотя признался, что он скорее рассчитывал на съёмки в высокохудожественном "ванильном" порно на исторический сюжет.

Режиссёр фильмов для взрослых Боб Джек обратился к скандально известному актёру Алексею Панину с предложением направить его сексуальную энергию в мирное русло и сыграть роль в порнофильме. Об этом Лайфу рассказал сам Боб Джек.

По его словам, заочное согласие на дебют в сфере профессионального порнографического кино Панин уже озвучил, однако конкретный жанр, актёрское амплуа и направление сейчас находятся на стадии обсуждения.

— Алексею хочется посоветовать, чтобы он не ходил в экстравагантном виде по улицам городов Поволжья и не разбрызгивал свой талант налево и направо, а двигался в определённом срежиссированном русле, — говорит Боб Джек.

По словам режиссёра клубнички, для Панина уже есть готовое предложение от испанских инвесторов. Они хотят экранизировать гей-пародию на культовый сериал "Бригада", и типаж российского актёра им весьма приглянулся.

— Сюжетный поворот может заключаться в том, что один из членов банды накосячил и теперь ему придётся объясняться перед товарищами, — рассказывает он.

Реакция Панина на это предложение оказалась неоднозначной. По словам Боба Джека, российский актёр был взволнован и сказал, что ему понадобится время, чтобы "переварить" эту информацию.

Оказалось, что у Панина есть конкретные пожелания относительно своей будущей роли — она должна быть более "ванильной".

— Он хочет что-то в стиле Парижа прошлых лет — шёлковые простыни, нежные отношения — и хочет взять образ геев из истории, — отмечает режиссёр.

Отметим, за плечами у актёра Панина уже есть несколько любительских короткометражек для взрослых. Очевидно, что в порно его может ждать блестящая карьера, поскольку российский актёр обладает обширным амплуа и перед камерой чувствует себя весьма раскрепощённо.