В Сбербанке устранили технический сбой с картами

Сбербанк устранил технический сбой, продлившийся примерно 40 минут, все системы работают в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
— Инцидент произошёл в 16:40 мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка, — пояснила пресс-служба.
В Сбербанке отметили, что инцидент затронул менее 10% операций с использованием карт.
Ранее СМИ сообщали о сбоях в обслуживании пластиковых карт Сбербанка.
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