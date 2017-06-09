В Сбербанке устранили технический сбой с картами

Проблемы затронули тех клиентов, которые пытались совершить операции в устройствах других финансовых организаций, и клиентов сторонних банков, желающих воспользоваться устройствами крупнейшего банка РФ.

Сбербанк устранил технический сбой, продлившийся примерно 40 минут, все системы работают в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

— Инцидент произошёл в 16:40 мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка, — пояснила пресс-служба.

В Сбербанке отметили, что инцидент затронул менее 10% операций с использованием карт.

Ранее СМИ сообщали о сбоях в обслуживании пластиковых карт Сбербанка.