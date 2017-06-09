В программу Олимпийских игр 2020 года включили 15 новых дисциплин

Решение было принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), состоявшемся в швейцарской Лозанне.

В программу летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году, включили 15 новых дисциплин. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

В числе соревнований появились: смешанная эстафета в лёгкой атлетике 4 по 400 метров, смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука, соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3; смешанная эстафета по триатлону; комбинированная эстафета по плаванию 4 по 100 метров; смешанные соревнования по настольному теннису; командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин; соревнования по плаванию на дистанции 800 метров у мужчин и 1500 метров у женщин. Помимо этого будут проводиться соревнования по BMX-фристайлу у мужчин и женщин, также мужской и женский мэдисон в велотреке.

Такое решение, принятое на заседании исполкома МОК в Лозанне, обеспечит на Играх-2020 наибольшее количество женщин в олимпийской истории. Количество соревнований в миксте увеличено в два раза — с 9 до 18.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июня по 9 августа 2020 года.