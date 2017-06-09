В Пентагоне рассказали о "полезной роли" РФ в Сирии

В Минобороны США считают, что Россия является связующим звеном между Вашингтоном и сирийскими властями.

В Министерстве обороны США дали положительную оценку роли России в САР из-за контактов с сирийскими властями и рассчитывают, что власти РФ продолжат доносить до своих союзников позицию Вашингтона, заявили в Пентагоне. Также официальный представитель ведомства Джефф Дэвис прокомментировал удар коалиции во главе с США по проправительственным сирийским войскам.

— Россия сыграла очень полезную роль, и, думаю, та успокоенность, которую мы видим, — во многом благодаря их усилиям, — сказал Дэвис во время пресс-конференции.

Дэвис подчеркнул, что американская сторона не поддерживает контакты с Правительством Сирии и поддерживающими его формированиями. По этой причине военные США обращались к России с просьбой донести их сообщения. Представитель Пентагона выразил надежду на дальнейшее сотрудничество РФ и Соединённых Штатов.

Ранее Лайф сообщал о том, что коалиция США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии, который власти страны объяснили как самооборону, заявив, что не стремятся бороться с сирийской армией. Количество погибших в результате удара превысило 30 человек.