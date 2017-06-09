Эдуард Лимонов попал в чёрный список властей Азербайджана

Российский литератор стал персоной нон грата из-за посещения нагорно-карабахского региона.

Эдуард Лимонов попал в чёрный список Министерства иностранных дел Азербайджана. Писателю запрещён въезд на территорию страны.

— Незаконное посещение Лимоновым оккупированных территорий Азербайджана нашло своё подтверждение. Его имя внесено в список персон нон грата в Азербайджане, — цитирует РИА "Новости" слова представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Чёрный список иностранцев, посетивших Нагорно-Карабахскую Республику без согласования с азербайджанскими властями, пополняется с 2013 года.

Напомним, что Азербайджан и Армения уже около 30 лет находятся в состоянии замороженного конфликта из-за Нагорного Карабаха. В конце 1980-х годов этот регион, населённый в основном армянами, заявил о выходе из Азербайджанской ССР. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ ведутся с 1992 года. Азербайджанская сторона настаивает на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной республики.