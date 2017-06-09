Министр обороны Израиля подарил Никки Хейли серебряную туфельку

Этим Авигдор Либерман напомнил постпреду США при ООН о её о обещании растоптать тех, кто пытается опорочить Израиль.

Глава оборонного ведомства Израиля Авигдор Либерман подарил на встрече в Иерусалиме постпреду США при ООН Никки Хейли миниатюрную серебряную туфельку.

— В самом начале своей каденции на посту представителя США в ООН госпожа Хейли заявила, что пришла в ООН в туфлях на высоких каблуках не потому, что следует моде, а для того, чтобы растоптать тех, кто пытается опорочить Израиль. Я напомнил нашей гостье её слова, — объяснил необычный выбор подарка Либерман на своей странице в "Фейсбуке".

На встрече стороны обсудили вопросы мировой геополитической ситуации, совместное противостояние силам терроризма и сотрудничество стран. Министр обороны Израиля также призвал Хейли добиться выдворения боевиков ХАМАС из Ливана.