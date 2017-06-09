Невезучего гризли смыло в водопад

Медведь попал в сильное течение ручья и не смог его преодолеть. Животное осталось в живых.

Гризли из Йосемитского национального парка в Калифорнии пытался переплыть ручей, но из-за сильного течения вода унесла его к водопаду, передаёт Daily Mail.

На ролике, опубликованном Чесом Дэвисом, видно, что после упорной борьбы хищник всё же не смог преодолеть стихию и попал в водопад. Вода то и дело перебрасывала его из стороны в сторону.

Автор, который пытался подбодрить медведя словами "Плыви, мишка, плыви!", отмечает, что бедняге удалось выбраться из затруднительного положения без ранений.

Гризли — подвид бурого медведя. Этих хищников можно встретить преимущественно на Аляске и в западных районах Канады. Также небольшая популяция этих животных сохранилась в континентальной части США (в Монтане, в районе Йеллоустоуна и на северо-западе Вашингтона).