Жирафёнок, от которого отказалась мама, обрёл приёмную семью

Работникам зоопарка приходится самим кормить маленькое парнокопытное по пять раз в день.

В зоопарке Валенсии от жирафёнка сразу после родов отказалась мама по имени Зора. Газета Mirror отмечает, что причины этого распространённого явления пока неизвестны.

Однако маленький жираф сразу же нашёл любовь и ласку у жирафихи Че. Приёмная мама охотно опекает брошенное дитя, но, к сожалению, не может сама вырабатывать молоко.

За питание животного теперь отвечают работники зоопарка. По пять раз в день его кормят смесью из коровьего и овечьего молока. В течение дня маленькое парнокопытное выпивает по шесть литров.

Жирафёнок, которому пока не дали имя, относится к вымирающему подвиду жирафов Ротшильда, занесённому в Красную книгу.