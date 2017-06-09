Пентагон сообщил о перехвате KC-135 США российским самолётом над Балтикой

По словам официального представителя американского оборонного ведомства, перехват не вызвал беспокойства со стороны США.

Официальный представитель Министерства обороны США Джефф Дэвис сообщил о перехвате американского самолёта КС-135 российским самолётом над Балтикой.

По словам пресс-секретаря, перехват был "обычным и безопасным" и не вызвал беспокойства со стороны США.

— Это был самолёт КС-135, он принимал участие в учениях Baltops. Был перехват российским самолётом, — заявил Дэвис.