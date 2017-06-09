Тиллерсон: США призывают Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослабить блокаду Катара

Госсекретарь отметил, что происходящее препятствует ведению борьбы с боевиками террористической группировки ИГИЛ.

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что США призывают страны Персидского залива ослабить блокаду Катара.

— Мы призываем Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослаблять блокаду Катара, — сказал госсекретарь США, выступая в ведомстве.

Тиллерсон добавил, что блокада мешает военным действиям США в регионе и ведению борьбы с боевиками ИГИЛ*. Глава Госдепа также отметил негативное влияние этих действий на работу американских компаний и их партнёров.

Напомним, что Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова прервали дипотношения с Дохой из-за обвинений в поддержке терроризма.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.