Тиллерсон: США призывают Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослабить блокаду Катара

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Тиллерсон: США призывают Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослабить блокаду Катара

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Госсекретарь отметил, что происходящее препятствует ведению борьбы с боевиками террористической группировки ИГИЛ.

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что США призывают страны Персидского залива ослабить блокаду Катара.

— Мы призываем Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослаблять блокаду Катара, — сказал госсекретарь США, выступая в ведомстве.

Тиллерсон добавил, что блокада мешает военным действиям США в регионе и ведению борьбы с боевиками ИГИЛ*. Глава Госдепа также отметил негативное влияние этих действий на работу американских компаний и их партнёров.

Напомним, что Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова прервали дипотношения с Дохой из-за обвинений в поддержке терроризма.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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