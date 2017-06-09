"Охранник для первой леди". Меланью Трамп подозревают в изменах президенту США

По словам американской писательницы Моники Бирн, американский президент в курсе отношений своей жены.

Американская писательница Моника Бирн в своём "твиттере" разразилась целым потоком сообщений на тему слухов о том, что супруга президента США Меланья Трамп уже много лет находится в романтических отношениях с начальником охраны одного из ювелирных магазинов Tiffany's. Как предположила Бирн, именно это является причиной нежелания первой леди переезжать в Вашингтон.

— Говорят, что уже на протяжении нескольких лет у Меланьи роман с начальником охраны Tiffany's в Trump Tower, — написала Бирн.

Кроме того, по словам писательницы, Дональд Трамп знает об изменах, а между супругами существует договорённость: они остаются женаты, пока республиканец занимает пост президента США.

— У них было соглашение (письменное, я думаю): если Дональд Трамп проиграет выборы, они разведутся. Но он выиграл, — заявила женщина.

Писательница отказалась раскрывать источник информации и признала, что сообщения являются только слухами, однако, по её словам, журналистам следует в этом разобраться.

При этом Бирн призналась, что негативно относится к семье президента США и хочет, чтобы они покинули Белый дом.

— И да, я пристрастна. Я хочу, чтоб 45-й президент и вся его гнусная семья не были у власти. Никто из них не безгрешен, включая даже самых красивых.