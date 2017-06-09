Президенты США и Египта обсудили ситуацию вокруг Катара

Отмечается, что это четвёртая беседа глав Дональда Трампа и Абдельфаттаха Сиси с момента разрыва дипотношений стран Персидского залива с Катаром.

Американский президент Дональд Трамп провёл телефонный разговор с египетским лидером Абдельфаттахом Сиси, в ходе которого они обсудили сложившуюся вокруг Катара ситуацию. По данным Рейтер, это четвёртая по счёту беседа с президентом Египта с того момента как ряд стран Персидского залива разорвали с Катаром дипломатические отношения.

В ходе разговора между главами государств была отмечена необходимость единства стран в регионе в кризисный период.

Напомним, что Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова прервали дипотношения с Дохой из-за обвинений в поддержке терроризма.

Ранее Лайф сообщал, что в США призывают Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослабить блокаду Катара.