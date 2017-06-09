Оливер Стоун: США пытаются обвинить Москву во всех грехах с 1917 года

Режиссёр, который записал большое интервью с Владимиром Путиным, считает, что это предубеждение отражается на умонастроениях современных американцев.

Оливер Стоун заявил газете The New York Times, что США стараются обвинить Москву во всех грехах ещё с 1917 года.

— Можно во всём винить Россию, ведь во многом именно этим мы занимались с 1917 года, — сказал режиссёр.

Стоун добавил, что в этом кроется причина предубеждений американцев, считающих, что на исход президентских выборов в США повлияла Россия. Этой истории посвящена четвёртая серия документального фильма о Путине.

Режиссёр подчеркнул, что это масштабная работа и она охватывает весь опыт правления президента РФ.

Напомним, что документальную картину из четырёх частей, для которой Оливер Стоун брал интервью у российского лидера, покажет американский канал Showtime с 12 по 15 июня.