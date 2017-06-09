Трамп: Катар исторически был спонсором терроризма на высоком уровне

Президент США Дональд Трамп считает, что Катар "исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне". Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.
— Мы должны прекратить финансирование терроризма. Я решил вместе с госсекретарём Рексом Тиллерсоном, нашими выдающимися генералами, что пришло время призвать Катар остановить поддержку экстремистской идеологии, — сказал Трамп.
Напомним, ранее Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова прервали дипотношения с Дохой из-за обвинений в поддержке терроризма.
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