СБУ запретила немецкому политику Виммеру въезд на Украину из-за визита в Крым

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СБУ запретила немецкому политику Виммеру въезд на Украину из-за визита в Крым

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Замок "Ласточкино гнездо" в Крыму. Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

Экс-депутат Бундестага посетил полуостров в конце марта 2017 года в составе делегации европейских бизнесменов и политиков.

Служба безопасности Украины запретила немецкому политику, экс-депутату Бундестага Вилли Виммеру въезд на территорию страны на пять лет из-за его визита в Крым, сообщают украинские СМИ.

Виммер, представляющий партию "Христианско-демократический союз", посетил полуостров в конце марта 2017 года в составе делегации немецких бизнесменов и политиков. В СБУ считают, что визит немецкого политика состоялся "в нарушение установленного порядка".

В состав той делегации также входили представители Европарламента, политики из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки. Позднее СБУ также ввела санкции против некоторых из них.

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