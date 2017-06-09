СБУ запретила немецкому политику Виммеру въезд на Украину из-за визита в Крым

Экс-депутат Бундестага посетил полуостров в конце марта 2017 года в составе делегации европейских бизнесменов и политиков.

Служба безопасности Украины запретила немецкому политику, экс-депутату Бундестага Вилли Виммеру въезд на территорию страны на пять лет из-за его визита в Крым, сообщают украинские СМИ.

Виммер, представляющий партию "Христианско-демократический союз", посетил полуостров в конце марта 2017 года в составе делегации немецких бизнесменов и политиков. В СБУ считают, что визит немецкого политика состоялся "в нарушение установленного порядка".

В состав той делегации также входили представители Европарламента, политики из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки. Позднее СБУ также ввела санкции против некоторых из них.