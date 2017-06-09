Мэннинг поблагодарила Обаму в первом ТВ-интервью после выхода из тюрьмы

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Мэннинг поблагодарила Обаму в первом ТВ-интервью после выхода из тюрьмы

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Челси Мэннинг. Фото: Twitter.com

Напомним, экс-президент США в последний месяц своих полномочий смягчил приговор информатору WikiLeaks.

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг выступила с благодарностью в адрес бывшего президента США Барака Обамы в первом телевизионном интервью после выхода из тюрьмы.

Напомним, в январе 44-й президент США смягчил приговор экс-сотруднику ЦРУ. Мэннинг вышла на свободу 17 мая 2017 года, проведя в заключении семь лет.

По словам Мэннинг, если бы у неё была возможность поговорить с Обамой, она бы выразила ему благодарность за предоставленный шанс.

— Спасибо за то, что дали мне шанс, это всё, чего я хотела, — заявила Мэннинг в программе Good Morning America на телеканале ABC.

Напомним, Брэдли Мэннинг был взят под стражу из-за передачи более 700 тысяч документов по военной операции США в Ираке. Его приговорили к 35 годам заключения. В ходе отбывания наказания сотрудник ЦРУ поменял пол и взял имя Челси.

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