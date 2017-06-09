Трамп заявил, что готов рассказать о беседах с Коми под присягой

На вопрос, есть ли у него аудиозапись бесед с бывшим главой бюро расследований, президент ответил: "Возможно, вы скоро об этом узнаете".

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что готов рассказать под присягой о разговорах с бывшим главой ФБР Джеймсом Коми, в частности, глава Белого дома готов опровергнуть свои просьбы о лояльности начальника бюро.

— 100 процентов... Я был бы рад сказать ему [специальному прокурору Роберту Мюллеру] именно то, что я сказал вам, — отметил Трамп.

Президент США заявил, что никогда не просил Коми "избавиться от расследования" в отношении своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Кроме того, Трамп опроверг слова экс-главы ФБР о том, что он просил его о лояльности.

— Я едва знаю этого человека [Коми] и буду говорить: "Я хочу, чтобы ты дал обещание в лояльности". Кто бы это сделал? — прокомментировал президент.

Он также добавил, что на слушаниях в сенате Джеймс Коми тем не менее подтвердил многое из того, о чём говорил сам Трамп.

— Вчера [выступление Коми] показало, что нет сговора [с РФ], нет препятствия [правосудию], — сказал Трамп, отметив, что его администрация хочет уже вернуться к более насущным проблемам США.

Напомним, 8 июня во время слушаний в сенате бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что президент США Дональд Трамп во время личных встреч требовал от него верности.