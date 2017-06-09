Директора Белого дома по соцсетям обвинили в нарушении закона из-за твита

Закон запрещает сотрудникам органов исполнительной власти участие в некоторых видах политической активности.

Директора Белого дома по социальным сетям Дэна Скавино обвинили в нарушении закона, направленного на предотвращение зловредной политической деятельности. Как сообщает Reuters, в апреле Скавино в "Твиттере" разместил пост, в котором призывал сторонников Дональда Трампа " голосовать против конгрессмена-республиканца Джастина Амаша.

White House social media director Dan Scavino has been warned after a tweet violated the Hatch Act https://t.co/a0ZuhnjtAd pic.twitter.com/Y2zA8tr1JI — CNN (@CNN) 9 июня 2017 г.

Скавино в связи с нарушением закона получил письменное уведомление.

— Господина Скавино предупредили, что, если в дальнейшем он будет участвовать в запрещенной политической деятельности, находясь на госслужбе, мы будет рассматривать такую деятельность как умышленное нарушение закона, — говорится в сообщении.