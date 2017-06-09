Директора Белого дома по соцсетям обвинили в нарушении закона из-за твита

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Директора Белого дома по соцсетям обвинили в нарушении закона из-за твита

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Закон запрещает сотрудникам органов исполнительной власти участие в некоторых видах политической активности.

Директора Белого дома по социальным сетям Дэна Скавино обвинили в нарушении закона, направленного на предотвращение зловредной политической деятельности. Как сообщает Reuters, в апреле Скавино в "Твиттере" разместил пост, в котором призывал сторонников Дональда Трампа " голосовать против конгрессмена-республиканца Джастина Амаша.

Скавино в связи с нарушением закона получил письменное уведомление.

— Господина Скавино предупредили, что, если в дальнейшем он будет участвовать в запрещенной политической деятельности, находясь на госслужбе, мы будет рассматривать такую деятельность как умышленное нарушение закона, — говорится в сообщении.

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