Рюкзак манчестерского террориста был до отказа набит металлическими предметами

Как заявили на слушании в суде, это было сделано специально, чтобы покалечить как можно больше людей.

В суде рассказали, что террорист-смертник Салман Абеди пронёс на "Манчестер-арену" рюкзак, набитый металлическими предметами. В момент взрыва огромное множество мелких предметов с огромной скоростью разлетелось в разные стороны, а само устройство было сделано таким образом, чтобы убить и покалечить как можно больше людей. Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, в результате теракта на концерте Арианы Гранде погибло 22 человека, включая несовершеннолетних, пришедших на выступление своего кумира.