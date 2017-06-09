Роскомнадзор не подтвердил сообщения об атаках на платёжные системы банков

Напомним, ранее сообщалось о 40-минутном техническом сбое, в результате которого клиенты Сбербанка не могли совершить операции в устройствах сторонних банков, а также у клиентов сторонних кредитных организаций при использовании устройств Сбербанка.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не подтвердил появившиеся сообщения об атаках на платёжные системы российских банков.

— Роскомнадзор находится в постоянном контакте с соответствующими техническими службами и службами безопасности крупнейших банков. И информация об атаках на платёжные системы не подтверждается, — заявил РИА "Новости" Ампелонский.

Напомним, сегодня появилась информация о 40-минутном техническом сбое, который затронул клиентов Сбербанка, использовавших устройства сторонних банков, а также клиентов сторонних кредитных организаций при использовании устройств Сбербанка. Также сообщалось о трудностях с использованием карт организаций "Райффайзенбанк", "Юникредит банк", "Открытие" и "Промсвязьбанк".