В парке в центре Лондона неизвестный с мачете напал на мужчину

Правоохранительные органы подтверждают, что нападение, совершённое группой молодёжи, не было связано с терроризмом.

В парке Рассел-сквер в центре Лондона группа людей на мопедах ранила мужчину, по предварительным данным, с помощью мачете. Об этом сообщает The Sun.

Huge police presence at Russell Square in London. Someone has been stabbed, @metpoliceuk have told me. pic.twitter.com/QY9sSVewFi — Joe Davies (@JoeDaviesITV) 9 июня 2017 г.

По данным издания, один человек был арестован, на месте происшествия работают бригада медиков и полицейские.