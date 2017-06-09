В парке в центре Лондона неизвестный с мачете напал на мужчину

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В парке в центре Лондона неизвестный с мачете напал на мужчину

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Правоохранительные органы подтверждают, что нападение, совершённое группой молодёжи, не было связано с терроризмом.

В парке Рассел-сквер в центре Лондона группа людей на мопедах ранила мужчину, по предварительным данным, с помощью мачете. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, один человек был арестован, на месте происшествия работают бригада медиков и полицейские.

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