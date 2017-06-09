Жертва изнасилования Полански попросила закрыть дело против режиссёра

Как отмечает агентство Франс Пресс, Геймер выступила в защиту кинематографиста, чтобы она могла "жить и двигаться дальше".

Американка Саманта Геймер, в изнасиловании которой обвиняют известного режиссёра Романа Полански, потребовала закрыть дело против кинематографиста. Об этом она заявила на заседании судье Верховного суда Лос-Анджелеса.

— Я прошу вас сделать это для меня, из милости ко мне, — заявила Геймер судье. — Я говорю не от имени Романа — от имени справедливости. Я умоляю вас подумать над тем, чтобы решить этот вопрос, не заключая в тюрьму 83-летнего мужчину.

Полански обвинили в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер в 1977 году в США, позже режиссёр был арестован, провёл в тюрьме некоторое время, после чего заключил сделку о признании вины и был выпущен.