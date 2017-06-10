Перед саммитом G20 Трамп посетит Польшу

Встреча лидеров "Большой двадцатки" пройдёт в немецком Гамбурге 7–8 июля 2017 года.

Президент США Дональд Трамп принял приглашение президента Польши Анджея Дуды посетить страну — визит главы Белого дома планируется перед саммитом G20 в Германии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В администрации США считают, что встреча с Дудой подтвердит "твёрдую приверженность США одному из своих ближайших союзников в Европе и подчеркнёт значение, которое администрация придаёт укреплению коллективной безопасности НАТО".

Отмечается, что президенты обсудят двусторонние и региональные вопросы, а также углубление союзничества.